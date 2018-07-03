Рада ограничила размер максимальной процентной ставки по кредиту

Предполагается, что в случае повышения процентной ставки в договоре должно быть предусмотренно ее максимальный размер.

Принятым законом также упрощается процесс и уменьшаются расходы должников и кредиторов (взыскателей) при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов.

Законом уменьшены сроки предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам (с одного года до 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство или со дня, когда он узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство). Это исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

Документом уточнена норма о доступе банков в Государственный реестр актов гражданского состояния. В частности, предоставляемых такой доступ в порядке и объеме, установленном Министерством юстиции, при наличии письменного согласия физического лица, которого касаются сведения, указанные в актовых записях.



Законом также внесены изменения, которые обеспечат банкам возможность проверки в Государственном реестре актов гражданского состояния предоставленной потенциальными заемщиками-физлицами информации, влияющей на способность выполнения лицом своих обязательств, а также проверки факта смерти должника банка для дальнейшей работы с наследниками.



Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов.