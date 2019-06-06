Рада не звільнила Грицака
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України не змогли ухвалити постанову про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Відповідне рішення підтримали лише 78 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Рішення профільного комітету щодо проекту постанови про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України полягало в тому, щоб рекомендувати парламенту розглянути це питання.
Народні депутати наголосили на тому, що наразі немає подання про призначення голови СБУ замість Грицака.
Також нардепи наголосили на тому, що призначений першим заступником голови СБУ Іван Баканов не може виконувати обов'язки голови служби, оскільки призначений на посаду незаконно, повз конкурс. Так, він не пройшов поліграф, не подав декларацію, а також незаконно отримав військове звання.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони доручив парламенту визначитися шляхом голосування щодо президентського проекту постанови про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.