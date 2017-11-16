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Рада не підтримає миротворчу місію ООН на Донбасі, якщо в ній будуть росіяни - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада не погодиться на введення миротворчої місії ООН на територію, якщо серед "блакитних шоломів" будуть росіяни. Про це у коментарі журналістам у кулуарах парламенту заявила перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

“Ми не отримаємо голоси українського парламенту, якщо у цей мандат не буде виписана ключова позиція — там не може бути росіян, тому що росіяни, представники країни-агресора, вже є сьогодні на Донбасі, але з перешитими шевронами воюють проти України”, — заявила Геращенко.

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Нардеп зазначила, що представники всіх країн можуть бути учасниками миротворчої місії. Перший віце-спікер підтвердила, що українська сторона буде наполягати на розміщенні миротворчого контингенту на всій окупованій території, до кордону з Росією.

Нагадаємо, українська сторона готує запит до ОБСЄ з проханням надати офіційну інформацію про динаміку присутності представників тих чи інших країн в місії. Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що "український парламент категорично проти будь-якої присутності бодай одного росіянина в можливій миротворчій місії ООН".

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