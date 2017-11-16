Рада не поддержит миротворческую миссию ООН в Донбассе, если в ней будут россияне - Геращенко

"Мы не получим голоса украинского парламента, если в этот мандат не будет выписана ключевая позиция - там не может быть россиян, потому что россияне, представители страны-агрессора, уже есть сегодня на Донбассе, но с перешитыми шевронами воюют против Украины", - заявила Геращенко.

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Нардеп отметила, что представители всех стран могут быть участниками миротворческой миссии. Первый вице-спикер подтвердила, что украинская сторона будет настаивать на размещении миротворческого контингента на всей оккупированной территории, к границе с Россией.

Напомним, украинская сторона готовит запрос в ОБСЕ с просьбой предоставить официальную информацию о динамике присутствии представителей тех или иных стран в миссии. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "украинский парламент категорически против любого присутствии хотя бы одного россиянина в возможной миротворческой миссии ООН".