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Рада не поддержит миротворческую миссию ООН в Донбассе, если в ней будут россияне - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 14853 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада не согласится на введение миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, если среди "голубых касок" будут россияне. Об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Мы не получим голоса украинского парламента, если в этот мандат не будет выписана ключевая позиция - там не может быть россиян, потому что россияне, представители страны-агрессора, уже есть сегодня на Донбассе, но с перешитыми шевронами воюют против Украины", - заявила Геращенко.

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Нардеп отметила, что представители всех стран могут быть участниками миротворческой миссии. Первый вице-спикер подтвердила, что украинская сторона будет настаивать на размещении миротворческого контингента на всей оккупированной территории, к границе с Россией.

Напомним, украинская сторона готовит запрос в ОБСЕ с просьбой предоставить официальную информацию о динамике присутствии представителей тех или иных стран в миссии. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "украинский парламент категорически против любого присутствии хотя бы одного россиянина в возможной миротворческой миссии ООН".

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