Рада не дозволила вишам набирати аспірантів "по-старому"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Верховна Рада не дозволила вищим навчальним закладам набирати нових аспірантів без акредитації освітньо-наукової програми Нацагенцією забезпечення якості вищої освіти. Парламентарі провалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається, що вищі навчальні заклади та наукові установи, у яких на момент набрання чинності законом України “Про вищу освіту” відкрито аспірантуру, мають право продовжувати прийом до аспірантури та здійснювати підготовку докторів філософії за відповідними спеціальностями та власними освітньо-науковими програмами до 1 вересня 2018 року.
Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство передбачає, що ступінь доктора філософії (раніше кандидата наук - ред.) здобувається за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Підставою для видачі диплома державного зразка є акредитація освітньо-наукової програми, яку відповідно до закону України “Про вищу освіту” здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
Водночас Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ще не створене, що не дає змоги проводити акредитацію освітньо-наукових програм і спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій та отримати ліцензію. У свою чергу, це унеможливлює державне фінансування підготовки докторів філософії, яке має здійснюватися лише за умови отримання сертифікату про акредитацію.
"Виникла загроза повного припинення прийому та підготовки аспірантів усіма науковими установами та частиною вищих навчальних закладів", - констатується у пояснювальній записці.