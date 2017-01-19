Рада не разрешила вузам набирать аспирантов "по старинке"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Верховная Рада не разрешила вузам набирать новых аспирантов без аккредитации образовательно-научной программы Нацагентства качества высшего образования. Парламентарии провалили соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривается, что высшие учебные заведения и научные учреждения, в которых на момент вступления в силу закона Украины "О высшем образовании" открыта аспирантура, имеют право продолжать прием в аспирантуру и осуществлять подготовку докторов философии по соответствующим специальностям и собственными образовательно-научными программами до 1 сентября 2018 года.
Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство предусматривает, что степень доктора философии (ранее кандидата наук - ред.) приобретается по результатам успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательно-научной программы и публичной защиты диссертации в специализированном ученом совете.
Основанием для выдачи диплома государственного образца является аккредитация образовательно-научной программы, которую в соответствии с законом Украины "О высшем образовании" осуществляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
В то же время Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования еще не создано, что не позволяет проводить аккредитацию образовательно-научных программ и специализированных ученых советов по защите диссертаций и получить лицензию. В свою очередь, это делает невозможным государственное финансирование подготовки докторов философии, которое должно осуществляться только при условии получения сертификата об аккредитации.
"Возникла угроза полного прекращения приема и подготовки аспирантов всеми научными учреждениями и частью высших учебных заведений", - констатируется в пояснительной записке.