Туреччина закликала Росію "зменшити напруженість" у відносинах з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Рада національної безпеки Туреччини під головуванням президента Реджепа Тайіпа Ердогана, закликала до зниження напруженості та деескалації між Україною та Росією. Про це УНН інформує з посиланням на Anadolu.
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"Обговорено зростання напруженості між Російською Федерацією та Україною. Рада закликали всі сторони до зниження напруженості зі здоровим глуздом", - йдеться в повідомленні.
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Нагнітання обстановки не на користь жодній зі сторін, зазначили в Радбезі.
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19 січня офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара готова взяти участь у деескалації відносин між Києвом та Москвою. Президент Реджеп Тайіп Ердоган запросив російського та українського колег до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності". Калин пояснив пропозицію тим, що Туреччина одночасно є "дружньою країною як Росії, так і України" та членом НАТО.
Це не вперше, коли турецький лідер пропонує свою допомогу: у листопаді 2021 року він уже заявляв про бажання брати участь у вирішенні російсько-українського конфлікту.
За даними Reuters, Туреччина також обговорює можливість проведення в Стамбулі наступного засідання Мінської групи. Джерела не уточнили дату передбачуваної зустрічі, але повідомили, що на ній очікується присутність Росії, України, ОБСЄ та невизнаних "республік Донбасу".