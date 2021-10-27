Рада може зібратися на позачергове засідання вже у наступний четвер: хочуть заборонити вхід до ВР невакцинованим

Цитата:

"Ми бачимо ситуацію з захворюваністю на коронавірус, і я впевнена, що якщо є вимоги з дотримання обмежень, то Верховна Рада має теж дотримуватися усіх цих вимог", - сказала нардеп.

Деталі

За словами Дмитрієвої, позачергове засідання може відбутися у четвер, 4 листопада, проте ще не почалася процедура збору підписів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карантинні обмеження у Раді: наступного тижня проголосують пропуск у парламент за COVID-сертифікатами

Окрім постанови про обмеження доступу до ВР, планується розгляд законопроекту, який передбачає трансформацію державних медичних установ у державні некомерційні підприємства.

Також, за інформацією УНН, на "позачерговому" Рада, як очікується, розгляне: