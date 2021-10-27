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Рада може зібратися на позачергове засідання вже у наступний четвер: хочуть заборонити вхід до ВР невакцинованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Парламентський комітет з питань охорони здоров'я ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради. Серед питань до розгляду: постанова № 6154 про заборону доступу до приміщень ВР невакцинованим особам. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповіла заступник голови комітету Оксана Дмитрієва.

Рада може зібратися на позачергове засідання вже у наступний четвер: хочуть заборонити вхід до ВР невакцинованим

Цитата:

"Ми бачимо ситуацію з захворюваністю на коронавірус, і я впевнена, що якщо є вимоги з дотримання обмежень, то Верховна Рада має теж дотримуватися усіх цих вимог", - сказала нардеп.

Деталі

За словами Дмитрієвої, позачергове засідання може відбутися у четвер, 4 листопада, проте ще не почалася процедура збору підписів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Карантинні обмеження у Раді: наступного тижня проголосують пропуск у парламент за COVID-сертифікатами

Окрім постанови про обмеження доступу до ВР, планується розгляд законопроекту, який передбачає трансформацію державних медичних установ у державні некомерційні підприємства.

Також, за інформацією УНН, на "позачерговому" Рада, як очікується, розгляне:

  • Законопроект № 6084 про внесення змін до ККУ щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень;
  • Законопроект № 6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання;
  • Законопроект № 5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення;
  • Постанову № 6023 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної діагностики та лікування пацієнтів, які страждають на хворобу Паркінсона;
  • Законопроект № 5123-1 щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам.
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