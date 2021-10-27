Рада может собраться на внеочередное заседание уже в следующий четверг: хотят запретить вход в ВР невакцинированным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Парламентский комитет по здравоохранению инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Среди вопросов к рассмотрению: постановление № 6154 о запрете доступа к помещениям ВР невакцинированным лицам. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии рассказала заместитель председателя комитета Оксана Дмитриева.
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"Мы видим ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, и я уверена, что если есть требования по соблюдению ограничений, то Верховная Рада должна тоже соблюдать все эти требования", - сказала нардеп.
Детали
По словам Дмитриевой, внеочередное заседание может пройти в четверг, 4 ноября, однако еще не началась процедура сбора подписей.
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Кроме постановления об ограничении доступа в ВР планируется рассмотрение законопроекта, предусматривающего трансформацию государственных медицинских учреждений в государственные некоммерческие предприятия.
Также, по информации УНН, на внеочередном Рада, как ожидается, рассмотрит:
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- Законопроект № 6084 о внесении изменений в УКУ по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок;
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- Законопроект № 6121 относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
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- Законопроект № 5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения;
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- Постановление № 6023 о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей диагностики и лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона№
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- Законопроект № 5123-1 по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам.
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