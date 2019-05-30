Рада може розпочати розгляд Виборчого кодексу наступного тижня - Ємець
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада України може розпочати розгляд нового Виборчого кодексу за відкритими списками в наступний пленарний вівторок. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець.
"Я думаю, наступного вівторка", - відповів Ємець на питання, коли Рада розпочне розгляд Виборчого кодексу за відкритими списками.
За його словами, розгляд може зайняти два-три тижні, Комітет робитиме все можливе, щоб прийняти Виборчий кодекс до дострокових парламентських виборів.
Крім того, Ємець зазначив, що передбачає спроби нардепів затягнути цей процес.
"Я точно знаю, що це буде відбуватися, але якщо ми будемо оперативно відповідати на питання, не вступаючи в дискусії з метою затягнути час, то я думаю, що ми швиденько впораємося", - додав Ємець.
Раніше голова Верховної Ради заявив про можливість схвалити розгляд Виборчого кодексу наступного тижня.