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Рада може розглянути питання про призначення членів ЦВК 5 липня - Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Верховна Рада може розглянути питання про призначення членів Центральної виборчої комісії у четвер, 5 липня. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"Швидше за все це буде наступного четверга", - зазначив очільник парламенту.

Згідно до календарного плану наступний пленарний тиждень розпочнеться 3 липня і триватиме до 6 липня.

Нагадаємо, що на сьогодні сплив термін повноважень 13 членів Центрвиборчкому.

Як повідомялв УНН, голосування щодо оновлення складу ЦВК повинне відбутися до 1 липня. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

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