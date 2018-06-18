Рада може розглянути питання про призначення членів ЦВК 5 липня - Парубій

"Швидше за все це буде наступного четверга", - зазначив очільник парламенту.

Згідно до календарного плану наступний пленарний тиждень розпочнеться 3 липня і триватиме до 6 липня.



Нагадаємо, що на сьогодні сплив термін повноважень 13 членів Центрвиборчкому.



Як повідомялв УНН, голосування щодо оновлення складу ЦВК повинне відбутися до 1 липня. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій.