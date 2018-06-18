Рада може розглянути питання про призначення членів ЦВК 5 липня - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Верховна Рада може розглянути питання про призначення членів Центральної виборчої комісії у четвер, 5 липня. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Швидше за все це буде наступного четверга", - зазначив очільник парламенту.
Згідно до календарного плану наступний пленарний тиждень розпочнеться 3 липня і триватиме до 6 липня.
Нагадаємо, що на сьогодні сплив термін повноважень 13 членів Центрвиборчкому.
Як повідомялв УНН, голосування щодо оновлення складу ЦВК повинне відбутися до 1 липня. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій.