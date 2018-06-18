Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК 5 июля - Парубий

"Скорее всего это будет в следующий четверг", - отметил глава парламента.

Согласно календарному плану следующая пленарная неделя начнется 3 июля и продлится до 6 июля.



Напомним, что на сегодня истек срок полномочий 13 членов Центризбиркома.



Как повидомялв УНН, голосование по обновлению состава ЦИК должно состояться до 1 июля. Об этом во время заседания согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.