Рада може призначити спікера вже сьогодні: у "Слузі народу" назвали ім'я кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Верховна Рада вже сьогодні може призначити спікера. За таке голосування виступає фракція “Слуга народу”. Про це журналісту УНН повідомила заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчук.
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“Ми готові провести фракцію сьогодні і делегувати Руслана Стефанчука на посаду спікера. Він основний кандидат і вважаємо має найкращі кваліфікації для цієї посади”, — зазначила Кравчук.
Деталі
В той же час, головним претендентом на посаду віцеспікера парламенту є перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Додамо
Верховна Рада України розпочала розгляд відкликання з посади голови парламенту Дмитра Разумкова.
Контекст
Ініціатором відставки Разумкова став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР.
Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
5 жовтня нардепи проголосували за відсторонення Разумкова від ведення пленарних засідань строком на два дні.
Ініціатива була внесена та підтримана фракцією “Слуга народу”, групами “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.