Рада імплементувала акти ЄС у сфері технічного регулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили проект закону щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання. Відповідне рішення підтримали 232 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону 10183 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання направлений на належне застосування законодавчих актів, які регулюють питання розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів та передбачених ними процедур оцінки відповідності; адаптацію національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу; уникнення покладання додаткового чи зайвого регуляторного тягаря на суб’єктів господарювання.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України запропонувало на обговорення розроблений на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС законопроект щодо змін до законодавства у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів, який передбачає перевірку на придатність до експлуатації приватних автомобілів з 2022 року.