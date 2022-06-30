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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рада голосуватиме за нового омбудсмена на найближчому засіданні – «Слуга народу»

Рада голосуватиме за нового омбудсмена на найближчому засіданні – «Слуга народу»

Київ • УНН

 • 119970 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В ході засідання депутатської фракції «Слуга Народу» обговорили кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту, повідомила речниця СН Юлія Палійчук, пише УНН.

Цитата

«Обговорили кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю посаду запропоновано народного депутата, чинного голову Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту», - написала Палійчук у своєму Telegram-каналі.

Деталі

Також за словами речниці, в ході засідання фракція розглянула план законопроектних робіт необхідних для входження України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.

Нагадаємо

В кінці травня Верховна Рада проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженого з прав людини.

Минулого тижня голова ВР Руслан Стефанчук вніс до парламенту пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Українські Національні Новини

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