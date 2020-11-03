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Рада дозволила українцям змінювати по батькові

Рада дозволила українцям змінювати по батькові

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада України підтримала у цілому законопроект, яким дозволила фізичним особам змінювати по батькові. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Згідно з пояснювальною запискою законопроекту №2450, сьогодні законодавство відносно вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, але у ньому не передбачено права зміни по батькові. На думку авторів законопроекту, це порушує Конституцію. Тому нардепи пропонують внести зміни до цивільного та сімейного кодексів і передбачити право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та ім’я.

Законопроектом пропонується затвердити, що особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові. Також особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові - за згодою батьків (або одного з батьків, якщо інший помер, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини тощо).

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу проект закону №2450 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові.

Українські Національні Новини

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