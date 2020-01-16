Рада дозволила Укравтодору здійснювати запозичення під держгарантії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України, щодо передбачення можливості Укравтодору здійснювати запозичення під державні гарантії. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 2661 передбачає внести зміни до пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості для Державного агентства автомобільних доріг України здійснювати запозичення під державні гарантії, шляхом виключення для Укравтодору застосування частини четвертої статті 17 Бюджетного кодексу України, яка блокувала для агентства таку можливість.
Законопроект має на меті забезпечення ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі України, шляхом залучення додаткового позабюджетного фінансування для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.
Нагадаємо, за інформацією Кабміну, у 2020 році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розпочинає “велике будівництво доріг” з 2020 року.