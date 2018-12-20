Рада дозволила навчальним закладам здавати майно в оренду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №9425, яким дозволила навчальним закладам здавати своє майно та приміщення в оренду. "За" відповідний документ проголосувало 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект вносить зміни до ст.80 Закону України "Про освіту" та дозволяє здавати майно шкіл, училищ, інститутів, університетів та інших закладів системи освіти в оренду для надання послуг, які не можуть бути забезпечені самим закладом. Йдеться, зокрема про шкільні їдальні, які можуть надаватись в оренду приватним фірмам, які харчуватимуть школярів.
Як зазначено в пояснювальній записці до документу, після ухвалення ЗУ "Про освіту" посадовці навчальних закладів почали зловживати положеннями закону і відмовляти в праві на оренду, зазначаючи причину: "Мета використання об’єкту оренди не відповідає освітньому призначенню".
Таким чином підприємцям відмовляли навіть в оренді приміщень для закладів послуги ксерокопіювання та роздруку.
Законопроект покликаний врегулювати питання оренди майна закладів освіти, надасть їм можливість отримати додаткове фінансування та створить належні умови для праці та здобуття освіти.
Нагадаємо, суд у Чернігові визнав винною директора однієї з місцевих шкіл через отримання 2500 доларів за сприяння в оформленні договору оренди на частину шкільного приміщення.