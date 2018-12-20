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Рада разрешила учебным заведениям сдавать имущество в аренду

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №9425, которым разрешила учебным заведениям сдавать свое имущество и помещения в аренду. "За" соответствующий документ проголосовали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада разрешила учебным заведениям сдавать имущество в аренду

Принятый законопроект вносит изменения в ст.80 Закона Украины "Об образовании" и позволяет сдавать имущество школ, училищ, институтов, университетов и других учреждений системы образования в аренду для оказания услуг, которые не могут быть обеспечены самым заведением. Речь идет о школьных столовых, которые могут предоставляться в аренду частным фирмам, которые будут кормить школьников.

Как указано в пояснительной записке к документу, после принятия ЗУ "Об образовании" должностные лица учебных заведений начали злоупотреблять положениями закона и отказывать в праве на аренду, отмечая причину: "Цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению".

Таким образом предпринимателям отказывали даже в аренде помещений для учреждений услуги ксерокопирования и распечатки.

Законопроект призван урегулировать вопросы аренды имущества учебных заведений, даст им возможность получить дополнительное финансирование и создаст надлежащие условия для работы и получения образования.

Напомним, суд в Чернигове признал виновной директора одной из местных школ из-за получения 2500 долларов за содействие в оформлении договора аренды на часть школьного помещения.

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