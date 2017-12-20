Рада дала зелене світло продовженню мораторію на продаж землі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила продовжити мораторій на продаж землі до 2019 року. Парламентарі провалили проект постанови про скасування результатів голосування, передає кореспондент УНН.
Таким чином, спікер парламенту Андрій Парубій може підписати відповідні зміни до законодавства.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.
Згідно з документом, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.