Рада дала зеленый свет продолжению моратория на продажу земли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила продлить мораторий на продажу земли до 2019 года. Парламентарии провалили проект постановления об отмене результатов голосования, передает корреспондент УНН.
Таким образом, спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующие изменения в законодательство.
Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.
Согласно документу, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.