Рада дала зеленый свет продолжению моратория на продажу земли

Таким образом, спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Согласно документу, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.