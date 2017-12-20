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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78194 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91953 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94537 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110821 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101475 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105066 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112067 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Рада дала зеленый свет продолжению моратория на продажу земли

Рада дала зеленый свет продолжению моратория на продажу земли

Киев  •  УНН

 • 12912 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила продлить мораторий на продажу земли до 2019 года. Парламентарии провалили проект постановления об отмене результатов голосования, передает корреспондент УНН.

Таким образом, спикер парламента Андрей Парубий может подписать соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщал УНН, 7 декабря Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Согласно документу, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

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