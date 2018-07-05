Рада дала добро корупційним схемам на митниці

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Незважаючи на протест Антикорупційного комітету та Головного юридичного управління, Верховна Рада схвалила законопроект №7010. Формально він нібито передбачає оптимізацію контролюючих процедур на кордоні, але насправді передбачає лазівки для нових корупційних схем на митниці і збагачення зернотрейдерів за рахунок коштів українських платників податків, повідомляє УНН з посиланням на опубліковані на сайті парламенту документи.

Юристи парламенту підкреслюють, що законопроект прийнятий в порушення регламенту і перш за все це стосується тих правок, які прийняті на користь великих зернотрейдерів.

“Зазначене стосується, наприклад, поправок 59, 155 і 166, які передбачають внесення змін до Митного кодексу України та законів України ”Про державну підтримку сільського господарства України“ та ”Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу“, про звільнення від оподаткування ввізних товарів, що ввозяться резидентами — суб’єктами космічної діяльності, які підпадають під дію норм статті 2 Закону України „Про державну підтримку космічної діяльності“; підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України потужних аграрних виробників шляхом компенсації таким виробникам 30 відсотків вартості придбаних ними спеціальних вагонів для перевезення зерна, а також надання пільг вітчизняним підприємствам машинобудування — виробникам таких вагонів.

Зазначені поправки не належать до предмету правового регулювання митного законодавства і не стосуються передбаченого законопроектом введення механізму „єдиного вікна“”, - підкреслюють юристи парламенту.

За інформацією джерел з ВР, поправку про закупівлю вагонів за рахунок коштів українських платників податків міг пролобіювати народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, який одночасно виступає власником найбільшого виробника соняшникової олії і зернотрейдера “Кернел”.

Раніше УНН вже повідомляв, що відтоді як в 2015 році акціонером “Кернел” став Хомутиннік — дохід компанії збільшився на 228%. Сьогодні “Кернел” абсолютний лідер серед агрокомпаній з повернення ПДВ. Тільки за півроку компанії вдалося отримати з бюджету понад 3 млрд грн, що майже дорівнює сумі всіх держдотацій для агропромислового комплексу в 2018 році (4 млрд грн).

Чи буде “Кернел” єдиним вигодонабувачем, достовірно невідомо. Однак зазначений законопроект не міг бути прийнятий в такому вигляді, впевнені в Головному юридичному управлінні ВР.

“Узагальнений висновок: законопроект потребує суттєвого доопрацювання”, — зазначено в документі юристів.

Схожої думки і в Антикорупційному комітеті парламенту. Там зазначили, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства та містить корупціогенні чинники.

Але незважаючи на порушення регламенту і ризики породити нові схеми корупції на митниці, парламент таки проголосував за цей законопроект, віддавши за нього 254 голоси. При чому майже повним складом проголосували нардепи з групи Хомутинніка — “Відродження” та партії “Народний фронт”.

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