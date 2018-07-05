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Рада дала добро коррупционным схемам на таможне

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Несмотря на протест Антикоррупционного комитета и Главного юридического управления, Верховная Рада одобрила законопроект №7010. Формально он якобы предусматривает оптимизацию контролирующих процедур на границе, но на самом деле предполагает лазейки для новых коррупционных схем на таможне и обогащение зернотрейдеров за счет средств украинских налогоплательщиков, сообщает УНН со ссылкой на опубликованные на сайте парламента документы

Юристы парламента подчеркивают, что законопроект принят в нарушение регламента и прежде всего это касается тех правок, которые приняты в пользу крупных зернотрейдеров.

“Указанное касается, например, поправок 59, 155 и 166, предусматривающих внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и законы Украины „О государственной поддержке сельского хозяйства Украины“ и „О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса“, об освобождении от налогообложения ввозной товаров, ввозимых резидентами — субъектами космической деятельности, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины „О государственной поддержке космической деятельности“; поддержки за счет средств Государственного бюджета Украины мощных аграрных производителей путем компенсации таким производителям 30 процентов стоимости приобретенных ими специальных вагонов для перевозки зерна, а также предоставление льгот отечественным предприятиям машиностроения — производителям таких вагонов.

Указанные поправки не относятся к предмету правового регулирования таможенного законодательства и не касаются предусмотренного законопроектом введение механизма „единого окна“”, — подчеркивают юристы парламента.

По информации источников из ВР, поправку о закупке вагонов за счет средств украинских налогоплательщиков мог пролоббировать народный депутат, член Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник, одновременно выступающий собственником крупнейшего производителя подсолнечного масла и зернотрейдера “Кернел”.

Ранее УНН уже сообщал, что с тех пор, как в 2015 году акционером “Кернел” стал Хомутынник — доход компании увеличился на 228%. Сегодня “Кернел” абсолютный лидер среди агрокомпаний по возврату НДС. Только за полгода компании удалось получить с бюджета более 3 млрд грн, что почти равно сумме всех госдотаций для агропромышленного комплекса в 2018 году (4 млрд грн).

Будет ли “Кернел” единственным выгодополучателем, достоверно неизвестно. Однако указанный законопроект не мог быть принят в таком виде, уверены в Главном юридическом управлении ВР.

“Обобщенный вывод: законопроект требует существенной доработки”, — указано в документе юристов.

Схожего мнения и в Антикоррупционном комитете парламента. Там обозначили, что законопроект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и содержит коррупциогенные факторы.

Но несмотря на нарушение регламента и риски породить новые схемы коррупции на таможне, парламент таки проголосовал за этот законопроект, отдав за него 254 голоса. При чем почти полным составом проголосовали нардепы из группы Хомутынника — “Відродження” и партии “Народный фронт”.

Украинские Национальные Новости

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