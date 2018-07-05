Рада дала добро коррупционным схемам на таможне

КИЕВ. 5 июля. УНН. Несмотря на протест Антикоррупционного комитета и Главного юридического управления, Верховная Рада одобрила законопроект №7010. Формально он якобы предусматривает оптимизацию контролирующих процедур на границе, но на самом деле предполагает лазейки для новых коррупционных схем на таможне и обогащение зернотрейдеров за счет средств украинских налогоплательщиков, сообщает УНН со ссылкой на опубликованные на сайте парламента документы.