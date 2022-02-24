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Рада безпеки ООН розпочала термінове засідання на прохання України

Рада безпеки ООН розпочала термінове засідання на прохання України

Київ • УНН

 • 159562 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Рада безпеки ООН терміново зібралася на засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Рада безпеки ООН терміново зібралася на засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Термінове засідання ініціювала українська сторона після звернення ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.

Станом на 04:40 за Києвом, в ООН обговорюють про ситуацію на лінії зіткнення, введення надзвичайного стану в Україні. 

Додамо

Від сьогодні і до 25 березня на території України, окрім Луганської та Донецької областей, починає діяти надзвичайний стан.

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