Рада безпеки ООН розпочала термінове засідання на прохання України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Рада безпеки ООН терміново зібралася на засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Про це повідомляє УНН.
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Рада безпеки ООН терміново зібралася на засідання з приводу загострення ситуації довкола України. Термінове засідання ініціювала українська сторона після звернення ватажків "ДНР" та "ЛНР" до Росії з проханням про військову допомогу.
Станом на 04:40 за Києвом, в ООН обговорюють про ситуацію на лінії зіткнення, введення надзвичайного стану в Україні.
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Від сьогодні і до 25 березня на території України, окрім Луганської та Донецької областей, починає діяти надзвичайний стан.