Совет Безопасности ООН начал срочное заседание по просьбе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Совет безопасности ООН срочно собрался на заседание по поводу обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
Совет безопасности ООН срочно собрался на заседание по поводу обострения ситуации вокруг Украины. Срочное заседание инициировала украинская сторона после обращения главарей "ДНР" и "ЛНВ" к России с просьбой о военной помощи.
По состоянию на 04:40 по Киеву, в ООН обсуждают о ситуации на линии соприкосновения, введении чрезвычайного положения в Украине.
Добавим
С сегодняшнего дня и до 25 марта на территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, начинает действовать чрезвычайное положение.