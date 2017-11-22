Рабінович: якщо правоохоронці за 3 роки не розкрили злочини на Майдані, їм пора у відставку

Політик не вірить, що за три роки не можна розслідувати вбивства з тисячами свідків і фактів. На його думку, влада просто не хоче цим займатися.

"Якби захотіли розслідувати, вже б давно розслідували. Або нічого розслідувати, чи бояться результатів, тому й не розслідують. Я не вірю в те, що за три роки не можна розкрити злочин, де є тисячі свідків, тисячі всяких фактів. Якщо ви за три роки не зуміли розслідувати вбивства на Майдані, йдіть у відставку. Вийдіть і скажіть: "Три роки минуло, ми не змогли нічого добути, у нас профнепридатність. Ми зараз зрозуміли, що їмо хліб даремно. Ми зараз саморозпускається, нехай приходять нові люди в прокуратуру і розслідують". Якщо є така організація із загальною назвою "правоохоронна система", і вона не дає нам конкретної відповіді на питання, значить вона не працює", - переконаний політик.

Він підкреслив, що розслідування вбивств на Майдані - найголовніша справа для нинішніх чиновників, адже саме на розповідях про те, як вони розкриють всі злочини, які сталися під час Революції Переваги, вони прийшли до влади.

"Від цієї системи очікувати більше нічого. Якщо вона за 3 роки не змогла розкрити найголовніший для них злочин, тому що на цих злочинах вони до влади приходили. На розповідях про те, що вони розкриють всі, що на Майдані відбулося. Аж надривалися зі своїми промовами з трибуни. І що тепер? Хоч би одна людина встала і сказала: "Не виправдав надії", - і пішов. Ні - всі сидять з чесними мордами і кажуть, що все в порядку і все добре", - заявив парламентар.

Крім того, народний депутат прокоментував версії італійських журналістів про нібито причетність до вбивств на Майдані трьох громадян Грузії. Нагадаємо, за кілька днів до Дня Переваги та Свободи, який відзначається в Україні 21 листопада, італійський інтернет-портал Gli Occhi Della Guerra опублікував фільм-розслідування, в якому кілька людей, які називають себе грузинами, стверджують, що в лютому 2014 року ці фірми були в команді снайперів на Майдані. Нібито їм поставили завдання стріляти і по активістам, і по правоохоронцям.

"Є факт заяви італійських журналістів про нібито причетність до вбивств на Майдані трьох громадян Грузії. Прокуратура що повинна зробити? Викликати їх на допит і запитати, чи є у них якісь факти, що підтверджують їх слова. А Горбатюк (глава департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк, - ред.) дає цьому всьому просто якусь оцінку. Слідчі повинні оперувати дієсловами, а не епітетами. Цей же Горбатюк сказав, що за три роки розслідувань вбивств на Майдані посадили тільки одну людину.

Вчора, в честь річниці Майдану, Інтерпол зняв з розшуку Захарченко (екс-глава МВС Віталій Захарченко, - ред.). Що це таке? Вони ж перебувають при владі. У них всі судові інстанції, прокуратура, поліція, - все у них в руках. Я не знаю, чи мають рацію журналісти в своїх фільмах або не праві, але розслідувати прокуратура це зобов'язана. За три роки можна відповісти на одне питання - хто винен у вбивствах на Майдані?"- зазначив лідер партії "За життя".