Рабинович: если правоохранители за 3 года не раскрыли преступления на Майдане, им пора в отставку

Политик не верит, что за три года нельзя расследовать убийства с тысячами свидетелей и фактов. По его мнению, власть просто не хочет этим заниматься.

“Если бы захотели расследовать, уже бы давно расследовали. Или нечего расследовать, или боятся результатов, потому и не расследуют. Я не верю в то, что за три года нельзя раскрыть преступление, где есть тысячи свидетелей, тысячи всяких фактов. Если вы за три года не сумели расследовать убийства на Майдане, идите в отставку. Выйдите и скажите: "Три года прошло, мы не смогли ничего добыть, у нас профнепригодность. Мы сейчас поняли, что едим хлеб зря. Мы сейчас самораспускаемся, пусть приходят новые люди в прокуратуру и расследуют". Если есть такая организация с общим названием "правоохранительная система", и она не дает нам конкретного ответа на вопрос, значит она не работает”, — убежден политик.

Он подчеркнул, что расследование убийств на Майдане — самое главное дело для нынешних чиновников, ведь именно на рассказах о том, как они раскроют все преступления, которые произошли во время Революции Достоинства, они пришли к власти.

“От этой системы ожидать больше нечего. Если она за 3 года не смогла раскрыть самое главное для них преступление, потому что на этих преступлениях они к власти приходили. На рассказах о том, что они раскроют все, что на Майдане произошло. Аж надрывались со своими речами с трибуны. И что теперь? Хоть бы один человек встал и сказал: "Не оправдал надежды", — и ушел. Нет — все сидят с честными мордами и говорят, что все в порядке и все хорошо”, — заявил парламентарий.

Кроме того, народный депутат прокомментировал версии итальянских журналистов о якобы причастности к убийствам на Майдане троих граждан Грузии. Напомним, за несколько дней до Дня Достоинства и Свободы, который отмечается в Украине 21 ноября, итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, которые называют себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 года они были в команде снайперов на Майдане. Якобы им поставили задачу стрелять и по активистам, и по правоохранителям.

“Есть факт заявления итальянских журналистов о якобы причастности к убийствам на Майдане троих граждан Грузии. Прокуратура что должна сделать? Вызвать их на допрос и спросить, есть ли у них какие-то факты, подтверждающие их слова. А Горбатюк (глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, — ред.) дает этому всему просто какую-то оценку. Сыщики должны оперировать глаголами, а не эпитетами. Этот же Горбатюк сказал, что за три года расследований убийств на Майдане посадили только одного человека.

Вчера, в честь годовщины Майдана, Интерпол снял с розыска Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко, — ред.). Что это такое? Они же находятся у власти. У них все судебные инстанции, прокуратура, полиция, — все у них в руках. Я не знаю, правы ли журналисты в своих фильмах или не правы, но расследовать прокуратура это обязана. За три года можно ответить на один вопрос — кто виноват в убийствах на Майдане?” — отметил лидер партии “За життя”.