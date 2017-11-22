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Рабинович: если правоохранители за 3 года не раскрыли преступления на Майдане, им пора в отставку

Рабинович: если правоохранители за 3 года не раскрыли преступления на Майдане, им пора в отставку

Киев  •  УНН

 • 11230 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Преступления на Майдане до сих пор не раскрыты, потому что нынешняя власть боится результатов их расследования. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире телеканала “112 Украина”, передает УНН.

Политик не верит, что за три года нельзя расследовать убийства с тысячами свидетелей и фактов. По его мнению, власть просто не хочет этим заниматься.

“Если бы захотели расследовать, уже бы давно расследовали. Или нечего расследовать, или боятся результатов, потому и не расследуют. Я не верю в то, что за три года нельзя раскрыть преступление, где есть тысячи свидетелей, тысячи всяких фактов. Если вы за три года не сумели расследовать убийства на Майдане, идите в отставку. Выйдите и скажите: "Три года прошло, мы не смогли ничего добыть, у нас профнепригодность. Мы сейчас поняли, что едим хлеб зря. Мы сейчас самораспускаемся, пусть приходят новые люди в прокуратуру и расследуют". Если есть такая организация с общим названием "правоохранительная система", и она не дает нам конкретного ответа на вопрос, значит она не работает”, — убежден политик.

Он подчеркнул, что расследование убийств на Майдане — самое главное дело для нынешних чиновников, ведь именно на рассказах о том, как они раскроют все преступления, которые произошли во время Революции Достоинства, они пришли к власти.

“От этой системы ожидать больше нечего. Если она за 3 года не смогла раскрыть самое главное для них преступление, потому что на этих преступлениях они к власти приходили. На рассказах о том, что они раскроют все, что на Майдане произошло. Аж надрывались со своими речами с трибуны. И что теперь? Хоть бы один человек встал и сказал: "Не оправдал надежды", — и ушел. Нет — все сидят с честными мордами и говорят, что все в порядке и все хорошо”, — заявил парламентарий.

Кроме того, народный депутат прокомментировал версии итальянских журналистов о якобы причастности к убийствам на Майдане троих граждан Грузии. Напомним, за несколько дней до Дня Достоинства и Свободы, который отмечается в Украине 21 ноября, итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, которые называют себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 года они были в команде снайперов на Майдане. Якобы им поставили задачу стрелять и по активистам, и по правоохранителям.

“Есть факт заявления итальянских журналистов о якобы причастности к убийствам на Майдане троих граждан Грузии. Прокуратура что должна сделать? Вызвать их на допрос и спросить, есть ли у них какие-то факты, подтверждающие их слова. А Горбатюк (глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, — ред.) дает этому всему просто какую-то оценку. Сыщики должны оперировать глаголами, а не эпитетами. Этот же Горбатюк сказал, что за три года расследований убийств на Майдане посадили только одного человека.

Вчера, в честь годовщины Майдана, Интерпол снял с розыска Захарченко (экс-глава МВД Виталий Захарченко, — ред.). Что это такое? Они же находятся у власти. У них все судебные инстанции, прокуратура, полиция, — все у них в руках. Я не знаю, правы ли журналисты в своих фильмах или не правы, но расследовать прокуратура это обязана. За три года можно ответить на один вопрос — кто виноват в убийствах на Майдане?” — отметил лидер партии “За життя”.

Украинские Национальные Новости

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