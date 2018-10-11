Рабинович: власть продает страну на международной арене

"Я вже два з половиною роки говорю одне і те ж: у держави не буває постійних ворогів, у нього є тільки постійні інтереси. У Угорщини вони проугорські. І тому вони, бачачи слабкість сьогоднішньої України, на жаль, починають серйозно замислюватися про території, які вони нібито готові назвати угорськими. Польща, в свою чергу, думає про іншу частину нашої країни, і там теж, хто не знає, йде велика робота. Румунія за різними оцінками видала нашим громадянам від 50 до 70 тисяч паспортів. Питання не тільки в цих країнах, питання в тому, щоб правильно оцінити наступне: в світі слабка держава загризають і роздирають на частини ", - підкреслив парламентарій.

За його словами, влада поводиться бездарно у зовнішній політиці, постійно провокуючи конфлікти.

"І наше нещастя, і наша біда в тому, що за своїми корисливими інтересами, за своїми тупими розбірками нинішня система влади просто веде нас до катастрофи, коли чудові європейські демократи скажуть: ми прийшли захистити своїх угорців, своїх поляків, своїх румунів. І не забувайте, що російські тоді теж будуть захищати своїх. Тому що так вже світ створений. І що тоді від нас залишиться? "- задався питанням народний депутат.

Політик вважає, що потрібно терміново провести конструктивні переговори з країнами-сусідами.

"Потрібно негайно зупинити всі конфлікти. Потрібно провести переговори спокійно, без образ, в першу чергу з Угорщиною. Потім з Польщею, з іншими країнами. І переговори потрібно вести не з позиції конфронтації, а навпаки - що нам сьогодні не потрібні конфлікти. Чим слабкіше ми економічно, тим менше нам потрібно зовнішніх ворогів ", - уклав Вадим Рабинович.