Рабинович: власть продает страну на международной арене

“Я уже два с половиной года говорю одно и то же: у государства не бывает постоянных врагов, у него есть только постоянные интересы. У Венгрии они провенгерские. И поэтому они, видя слабость сегодняшней Украины, к сожалению, начинают серьезно задумываться о территориях, которые они якобы готовы назвать венгерскими. Польша, в свою очередь, думает о другой части нашей страны, и там тоже, кто не знает, идет большая работа. Румыния по разным оценкам выдала нашим гражданам от 50 до 70 тысяч паспортов. Вопрос не только в этих странах, вопрос в том, чтобы правильно оценить следующее: в мире слабое государство загрызают и раздирают на части”, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, власть ведет себя бездарно во внешней политике, постоянно провоцируя конфликты.

“И наше несчастье, и наша беда в том, что за своими корыстными интересами, за своими тупыми разборками нынешняя система власти просто ведет нас к катастрофе, когда замечательные европейские демократы скажут: мы пришли защитить своих венгров, своих поляков, своих румын. И не забывайте, что русские тогда тоже будут защищать своих. Потому что так уж мир создан. И что тогда от нас останется?” — задался вопросом народный депутат.

Политик считает, что нужно срочно провести конструктивные переговоры со странами-соседями.

“Нужно немедленно остановить все конфликты. Нужно провести переговоры спокойно, без оскорблений, в первую очередь с Венгрией. Потом с Польшей, с остальными странами. И переговоры нужно вести не с позиции конфронтации, а наоборот — что нам сегодня не нужны конфликты. Чем слабее мы экономически, тем меньше нам нужно внешних врагов”, — заключил Вадим Рабинович.