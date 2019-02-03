Рабінович: влада розірвала економічні зв'язки з країнами СНД, які нарощувалися роками

"Влада розірвала відносини, які нарощувалися роками, і нічим їх не замінила. Але там, де їм треба, вони продовжують красти і торгувати, але за ціною в три рази дорожче. Коли мене запитують, що зробить наша партія, я відповідаю: "Все дуже просто: то, що влада купує по 300, ми купимо по 100!" - заявив парламентарій.

Політик також зазначив, що знизити тарифи можна протягом 5 хвилин. Для цього лише необхідно підписати правильні угоди, які будуть відповідати інтересам українського народу.

"Якщо ці тарифи можна знизити за 5 хвилин, просто підписавши потрібний папір, - це не патріотично по відношенню до України? У нас впав торговий оборот, знизилися надходження до бюджету і так далі. Нинішня влада ну хоч якийсь вихід повинна була намалювати? Розкажіть, як вони збираються вийти з кризи? "- обурився нардеп.

Лідер "Опозиційною платформи - За життя" відзначив, що майбутні вибори стануть вирішальними, і українцям необхідно зробити правильний вибір, щоб врятувати ситуацію в країні.

"Вибирати потрібно завтрашній день. Нинішня влада вже "науправляла". Тепер потрібно рятувати ситуацію. Дорогі українці, у нас закінчується контракт на поставку газу з Росією і гарантовані обсяги. Що це означає? Нам, щоб обслуговувати порожню трубу, потрібно 3 млрд доларів. Коли ми заробляємо 5 млрд, з них 3 витрачаємо на обслуговування, а ще 2 йде в дохід бюджету - це добре. Тепер цього нічого не буде, новий договір не уклали. Скажіть, будь ласка, такі дії - проти України або за Україну? "- уклав Вадим Рабинович.