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Рабинович: власть разорвала экономические связи со странами СНГ, которые наращивались годами

Киев  •  УНН

 • 4617 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Действующая власть разорвала все экономические связи со странами СНГ, но при этом продолжает торговать с ними в тех сферах, в которых может обеспечить себе собственную. Такое мнение в эфире программы “Великий вечір” на телеканале NewsOne озвучил народный депутат и лидер “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

“Власть прервала связи, которые наращивались годами, и ничем их не заменила. Но там, где им надо, они продолжают воровать и торговать, но по цене в три раза дороже. Когда меня спрашивают, что сделает наша партия, я отвечаю: “Все очень просто: то, что власть покупает по 300, мы купим по 100!” — заявил парламентарий.

Политик также отметил, что снизить тарифы можно в течение 5 минут. Для этого лишь необходимо подписать правильные соглашения, которые будут отвечать интересам украинского народа.

“Если эти тарифы можно снизить за 5 минут, просто подписав нужную бумагу, — это не патриотически по отношению к Украине? У нас упал торговый оборот, снизились поступления в бюджет и так далее. Нынешняя власть ну хоть какой-то выход должна была нарисовать? Расскажите, как они собираются выйти из кризиса?” — возмутился нардеп.

Лидер “Оппозиционной платформы — За життя” отметил, что предстоящие выборы станут решающими, и украинцам необходимо сделать правильный выбор, чтобы спасти ситуацию в стране.

“Выбирать нужно завтрашний день. Нынешняя власть уже „науправляла“. Теперь нужно спасать ситуацию. Дорогие украинцы, у нас заканчивается контракт на поставку газа с Россией и гарантированные объемы. Что это значит? Нам, чтобы обслуживать пустую трубу, нужно 3 млрд долларов. Когда мы зарабатываем 5 млрд, из них 3 тратим на обслуживание, а еще 2 идет в доход бюджета — это хорошо. Теперь этого ничего не будет, новый договор не заключили. Скажите, пожалуйста, такие действия — против Украины или за Украину?” — заключил Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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