Рабінович: при тотальній недовірі до влади країну врятують лише дострокові вибори

"У нас країна з непередбачуваним минулим і непередбачуваним майбутнім. Все залежить від дуже багатьох чинників. Але моя думка не змінилася. Я думаю, що в наступному році ми з вами будемо (голосувати - ред.) на президентських і парламентських виборах. У мене таке внутрішнє переконання. Воно не пов'язане з абсолютним знанням - швидше, з моїм розумінням. Звичайно, я можу помилятися, як і всі, але поки в політиці у мене це не виходило", - заявив В.Рабінович.

Політик підкреслив, що зазвичай всі його прогнози, озвучені в телеефірах або на акціях, згодом підтверджуються подіями, які відбуваються в країні.

"Чому я так думаю - це друге питання. Я вважаю, що дострокові вибори - найкращий вихід для країни. Міняти владу в країні треба демократичним шляхом. Я вважаю, що, незважаючи на все, що відбувається, ми не повинні йти знову громити країну свою - ми повинні домогтися дострокових виборів. Тому що владі не довіряє ніхто. Знаєте, як пишуть: "владі довіряють сьогодні 18%". Але можна ж сказати інакше: "владі не довіряють 82%". Все залежить від формулювання. Що стосується небажання політиків взагалі йти на вибори поки - це суперечить демократії ", - переконаний народний депутат.

На підтвердження своїх слів політик зачитав заголовки свіжих новин у сфері економіки України.

"Я знову читаю новини, і тільки сьогодні: "Україна - в трійці найбільших країн з тіньовою економікою в світі". Дорогі друзі, вдумайтеся. Ми боремося на смерть з корупцією, з "тінню". В результаті загнали в тінь все, що могли. А тепер обсяг цієї тіні. у нас весь дохід нашого бюджету - це приблизно 600 мільярдів гривень. 2 трильйони гривень знаходяться в тіні. Ось результати реформістських досліджень", - констатував Вадим Рабінович.

Лідер партії "За життя" запевнив, що був би радий не критикувати парламент, уряд і президента, якби вони не давали для цього підстав.

"Хлопці, я ж не хочу до вас приставати. Я би радий сказати, що у нас прекрасний уряд, чудовий президент, але що я можу зробити, якщо всі оцінки говорять про те, що ви побудували таке, що не дай бог нікому. Я не знаю, як ще пояснити це все. Чому ми, дійсно в найперспективнішій країні, якої вона недавно була (я хочу нагадати: при розвалі Радянського Союзу нас називали шостою економікою світу), закриваємо галузь за галуззю? І при цьому говоримо, що це революція, що це добре. Хочете, щоб я говорив те ж саме? Цього не буде. Ввели грабіжницькі тарифи, які просто вбивають людей. Нас раніше ще називали Гондурасом. Я хочу розповісти про Гондурас. ВВП Гондурасу за останні кілька років, на відміну від українського, не впав, а виріс на 121%. Вітаю вас, недогондурас", - підсумував парламентар.