Рабинович: при тотальном недоверии к власти страну спасут лишь досрочные выборы

"У нас страна с непредсказуемым прошлым и непредсказуемым будущим. Все зависит от очень многих факторов. Но мое мнение не изменилось. Я думаю, что в следующем году мы с вами будем (голосовать – ред.) на президентских и парламентских выборах. У меня такое внутреннее убеждение. Оно не связано с абсолютным знанием – скорее, с моим пониманием. Конечно, я могу ошибаться, как и все, но пока в политике у меня это не получалось", – заявил В.Рабинович.

Политик подчеркнул, что обычно все его прогнозы, озвученные в телеэфирах или на акциях, со временем подтверждаются происходящими в стране событиями.

"Почему я так думаю – это второй вопрос. Я считаю, что досрочные выборы – самый лучший выход для страны. Менять власть в стране надо демократическим путем. Я считаю, что, несмотря на все происходящее, мы не должны идти опять громить страну свою – мы должны добиться досрочных выборов. Потому что власти не доверяет никто. Знаете, как пишут: “Власти доверяют сегодня 18%”. Но можно же сказать иначе: “Власти не доверяют 82%”. Все зависит от формулировки. Что касается нежелания политиков вообще идти на выборы пока – это противоречит демократии", – убежден народный депутат.

В подтверждение своих слов политик зачитал заголовки свежих новостей в сфере экономики Украины.

"Я опять читаю новости, и только сегодня: “Украина – в тройке самых больших стран с теневой экономикой в мире”. Дорогие друзья, вдумайтесь. Мы боремся насмерть с коррупцией, с “тенью”. В результате загнали в тень все, что могли. А теперь объем этой тени. У нас весь доход нашего бюджета – это примерно 600 миллиардов гривен. 2 триллиона гривен находятся в тени. Вот результаты реформистских исследований", – констатировал Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" заверил, что был бы рад не критиковать парламент, правительство и президента, если бы они не давали для этого оснований.

"Ребята, я же не хочу к вам приставать. Я бы рад сказать, что у нас прекрасное правительство, великолепный президент, но что я могу сделать, если все оценки говорят о том, что вы построили такое, что не дай бог никому. Я не знаю, как еще объяснить это все. Почему мы, действительно в самой перспективной стране, которой она только недавно была (я хочу напомнить: при развале Советского Союза нас называли шестой экономикой мира), закрываем отрасль за отраслью? И при этом говорим, что это революция, что это хорошо. Хотите, чтобы я говорил то же самое? Этого не будет. Ввели грабительские тарифы, которые просто убивают людей. Нас раньше еще называли Гондурасом. Я хочу рассказать о Гондурасе. ВВП Гондураса за последние несколько лет, в отличие от украинского, не упал, а вырос на 121%. Поздравляю вас, недогондурас", – заключил парламентарий.