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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54379 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122349 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107763 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99322 просмотра

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11 марта, 11:14 • 104899 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102415 просмотра

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Рабинович: при тотальном недоверии к власти страну спасут лишь досрочные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы, так как власть окончательно утратила доверие граждан. Такое мнение высказал народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"У нас страна с непредсказуемым прошлым и непредсказуемым будущим. Все зависит от очень многих факторов. Но мое мнение не изменилось. Я думаю, что в следующем году мы с вами будем (голосовать – ред.) на президентских и парламентских выборах. У меня такое внутреннее убеждение. Оно не связано с абсолютным знанием – скорее, с моим пониманием. Конечно, я могу ошибаться, как и все, но пока в политике у меня это не получалось", – заявил В.Рабинович.

Политик подчеркнул, что обычно все его прогнозы, озвученные в телеэфирах или на акциях, со временем подтверждаются происходящими в стране событиями.

"Почему я так думаю – это второй вопрос. Я считаю, что досрочные выборы – самый лучший выход для страны. Менять власть в стране надо демократическим путем. Я считаю, что, несмотря на все происходящее, мы не должны идти опять громить страну свою – мы должны добиться досрочных выборов. Потому что власти не доверяет никто. Знаете, как пишут: “Власти доверяют сегодня 18%”. Но можно же сказать иначе: “Власти не доверяют 82%”. Все зависит от формулировки. Что касается нежелания политиков вообще идти на выборы пока – это противоречит демократии", – убежден народный депутат.

В подтверждение своих слов политик зачитал заголовки свежих новостей в сфере экономики Украины.

"Я опять читаю новости, и только сегодня: “Украина – в тройке самых больших стран с теневой экономикой в мире”. Дорогие друзья, вдумайтесь. Мы боремся насмерть с коррупцией, с “тенью”. В результате загнали в тень все, что могли. А теперь объем этой тени. У нас весь доход нашего бюджета – это примерно 600 миллиардов гривен. 2 триллиона гривен находятся в тени. Вот результаты реформистских исследований", – констатировал Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" заверил, что был бы рад не критиковать парламент, правительство и президента, если бы они не давали для этого оснований.

"Ребята, я же не хочу к вам приставать. Я бы рад сказать, что у нас прекрасное правительство, великолепный президент, но что я могу сделать, если все оценки говорят о том, что вы построили такое, что не дай бог никому. Я не знаю, как еще объяснить это все. Почему мы, действительно в самой перспективной стране, которой она только недавно была (я хочу напомнить: при развале Советского Союза нас называли шестой экономикой мира), закрываем отрасль за отраслью? И при этом говорим, что это революция, что это хорошо. Хотите, чтобы я говорил то же самое? Этого не будет. Ввели грабительские тарифы, которые просто убивают людей. Нас раньше еще называли Гондурасом. Я хочу рассказать о Гондурасе. ВВП Гондураса за последние несколько лет, в отличие от украинского, не упал, а вырос на 121%. Поздравляю вас, недогондурас", – заключил парламентарий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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