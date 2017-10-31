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Рабінович: події загострюються - 7 листопада парламент може бути захоплений

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Політична обстановка в Україні все більше загострюється, і через тиждень, 7 листопада, мітингувальники в Києві можуть спробувати захопити будівлю парламенту. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович, коментуючи відведення охорони від будівлі Верховної Ради.

"Я давно знаю - якщо в Україні щось відбувається, значить, це комусь треба. Все це в цілому і зокрема веде до конфлікту між гілками влади, і ситуація може обернутися катастрофою", - заявив політик.

Вадим Рабінович висунув свою версію того, чим може обернутися поточна політична ситуація.

"6 і 7 листопада Міхеіл Саакашвілі оголосив, умовно кажучи, днями "останнього подиху революції". Він анонсував, що 7 листопада його так звана команда спробує зібрати в Києві максимальну кількість людей. І ось якраз напередодні цих подій ми спостерігаємо різке загострення ситуації, зокрема затримання сина Авакова", - зазначив лідер партії "За життя".

На його думку, в цей час і відбудеться загострення, якщо біля будівлі Ради не буде охорони.

"Я рідко помиляюся, тому запам'ятайте мої слова: наступного вівторка, 7 листопада, люди Саакашвілі і всі, хто з ними, прийдуть під Верховну Раду, одержать повну свободу дій, тому що між тими, кого привів Саакашвілі в намети на "майдан" перед Радою, і Верховною Радою будуть рівно два поліцейських, тому що в цей момент влада буде гризтися між собою", - підкреслив політик.

Коментуючи обшуки, які НАБУ проводить у сина глави МВС Арсена Авакова Олександра нібито в рамках розслідування справи щодо закупівлі МВС рюкзаків в кінці 2014 - початку 2015 року, Вадим Рабінович звернув увагу, що ця справа "зовсім не нова", але чомусь вона спливла саме сьогодні.

"І вся ця ситуація навколо сина Авакова виглядає досить дивно, тому що раптом про цю справу згадали через багато місяців. Тому я вважаю цю справу абсолютно політичним замовленням, і впевнений в тому, що сьогодні, замість того, щоб заспокоїти і без того загострену ситуацію, суспільство умисно розбурхують, зокрема і всіх цих незрозумілих людей під Верховною Радою, які вважають - пішла поліція, і тепер вони господарі в Києві", - сказав В.Рабінович.

Народний депутат підкреслив, що "все це призведе до трагічних результатів".

"Можу вам сказати, що навіть до можливого захоплення українського парламенту. Напевно, це комусь потрібно. Як тільки в Україні ситуація почала потихеньку заспокоюватися і з'явився шанс перейти хоч до якогось діалогу, хтось захотів знову добити Україну. Це означає лише одне - сьогодні знову розігрується не проукраїнська карта".

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