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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30823 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97658 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150201 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114018 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114922 просмотра

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Рабинович: события обостряются – 7 ноября парламент может быть захвачен

Рабинович: события обостряются – 7 ноября парламент может быть захвачен

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Политическая обстановка в Украине все больше накаляется, и через неделю, 7 ноября, митингующие в Киеве могут попытаться захватить здание парламента. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, комментируя отвод охраны от здания Верховной Рады.

"Я давно знаю – если в Украине что-то происходит, значит, это кому-то надо. Все это в целом и в частности ведет к конфликту между ветвями власти, и ситуация может обернуться катастрофой", – заявил политик.

Вадим Рабинович выдвинул свою версию того, чем может обернуться текущая политическая ситуация.

"6 и 7 ноября Михеил Саакашвили объявил, условно говоря, днями "последнего вздоха революции". Он анонсировал, что 7 ноября его так называемая команда попытается собрать в Киеве максимальное количество людей. И вот как раз в преддверии этих событий мы наблюдаем резкое обострение ситуации, в частности, задержание сына Авакова", — отметил лидер партии "За життя".

По его мнению, в это время и произойдет обострение, если возле здания Рады не будет охраны.

"Я редко ошибаюсь, поэтому запомните мои слова: в следующий вторник, 7 ноября, люди Саакашвили и все, кто с ними, придут под Верховную Раду, получат полную свободу действий, потому что между теми, кого привел Саакашвили в палатки на "майдан" перед Радой, и Верховной Радой будут ровно два полицейских, потому что в этот момент власть будет грызться между собой", — подчеркнул политик.

Комментируя обыски, которые НАБУ проводит у сына главы МВД Арсена Авакова Александра якобы в рамках расследования дела относительно закупки МВД рюкзаков в конце 2014 — начале 2015 года, Вадим Рабинович обратил внимание, что это дело "вовсе не ново", но почему-то оно всплыло именно сегодня.

"И вся эта ситуация вокруг сына Авакова выглядит довольно странно, потому что вдруг об этом деле вспомнили через много месяцев. Поэтому я считаю это дело абсолютно политическим заказом, и уверен в том, что сегодня, вместо того, чтобы успокоить и без того накалившуюся ситуацию, общество умышленно будоражат, в том числе и всех этих непонятных людей под Верховной Радой, которые считают – ушла полиция, и теперь они хозяева в Киеве", — сказал В.Рабинович.

Народный депутат подчеркнул, что "все это приведет к трагическим результатам".

"Могу вам сказать, что даже к возможному захвату украинского парламента. Наверное, это кому-то нужно. Как только в Украине ситуация начала потихоньку устаканиваться и появился шанс перейти хоть к какому-то диалогу, кто-то захотел опять добить Украину. Это означает лишь одно – сегодня вновь разыгрывается не проукраинская карта".

Украинские Национальные Новости

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