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Рабинович: фамилия нового кандидата от оппозиции на пост президента будет названа сегодня-завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Остаточне рішення про те, хто стане єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції на президентських виборах в 2019 році буде прийнято найближчим часом. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович, передає УНН.

Рабинович: фамилия нового кандидата от оппозиции на пост президента будет названа сегодня-завтра

"Ми сьогодні ввечері, в крайньому випадку - завтра вранці, зберемося на засіданні стратегічної ради, розглянемо іншу кандидатуру і відразу приймемо рішення. Відкладати нікуди. Нам, як однієї з найсильніших політичних сил, вже потрібно визначатися ", - упевнений політик.

Він додав, що зараз не має значення, хто саме стане єдиним кандидатом від опозиції, основне завдання - сформувати широку коаліцію опозиційних сил, яка зможе перемогти на виборах, припинити війну і вивести Україну з економічної кризи.

"Хто буде новим кандидатом - не має значення, прізвище - не має значення. Зараз найважливіше - врятувати країну. Найважливіше - встановити мир. Сьогодні це можемо зробити тільки ми. Проблеми в економіці теж тільки ми можемо вирішити. Тому що плани, які пропонують сьогодні інші кандидати в президенти зводяться до ще більшого розпалювання війни. І робити це вони збираються за рахунок усіх нас. Економічну шизофренію потрібно припинити. І ми в цій сфері пропонуємо найреальніші варіанти розвитку. Ми розуміємо, як працює економіка ", - підкреслив лідер партії" За життя ".

Він зазначив, що продовжить свою політичну кар'єру і буде активно підтримувати нового кандидата від опозиції.

"Я нікуди не йду, я залишаюся на чолі партії. Наша партія обов'язково піде на парламентські вибори. Особисто я буду допомагати тому кандидату в президенти, якого виберуть, буду вести активну політичну боротьбу. Але я вважаю, що сьогодні я зруйнував ось це "Канівське прокляття", коли всі думають тільки про те, як стати "гетьманом". У багатьох кандидатів рейтинг пів відсотка, але він вже "гетьман". В історії України не було ще такого випадку, коли людина, що володіє реальним президентським рейтингом і як мінімум виходить у другий тур, зняв свою кандидатуру і нехай цього вчиться країна. Цей вчинок дає нам моральне право говорити про те, як потрібно керувати країною ", - констатував Вадим Рабинович.

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