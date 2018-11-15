Рабинович: фамилия нового кандидата от оппозиции на пост президента будет названа сегодня-завтра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Окончательное решение о том, кто станет единым кандидатом от объединенной оппозиции на президентских выборах в 2019 году будет принято в ближайшее время. Такое заявление в эфире телеканала “112 Украина” сделал народный депутат и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович, передает УНН.

“Мы сегодня вечером, в крайнем случае — завтра утром, соберемся на заседании стратегического совета, рассмотрим другую кандидатуру и сразу примем решение. Откладывать некуда. Нам, как одной из самых сильных политических сил, уже нужно определяться”, — уверен политик.

Он добавил, что сейчас не имеет значения, кто именно станет единым кандидатом от оппозиции, основная задача — сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, которая сможет победить на выборах, прекратить войну и вывести Украину из экономического кризиса.

“Кто будет новым кандидатом — не имеет значения, фамилия — не имеет значения. Сейчас самое важное — спасти страну. Самое важное — установить мир. Сегодня это можем сделать только мы. Проблемы в экономике тоже только мы можем решить. Потому что планы, которые предлагают сегодня другие кандидаты в президенты сводятся к еще большему разжиганию войны. И делать это они собираются за счет всех нас. Экономическую шизофрению нужно прекратить. И мы в этой сфере предлагаем самые реальные варианты развития. Мы понимаем, как работает экономика”, — подчеркнул лидер партии “За життя”.

Он отметил, что продолжит свою политическую карьеру и будет активно поддерживать нового кандидата от оппозиции.

“Я никуда не ухожу, я остаюсь во главе партии. Наша партия обязательно пойдет на парламентские выборы. Лично я буду помогать тому кандидату в президенты, которого выберут, буду вести активную политическую борьбу. Но я считаю, что сегодня я разрушил вот это „Каневское проклятье“, когда все думают только о том, как стать „гетьманом“. У многих кандидатов рейтинг пол процента, но он уже „гетьман“. В истории Украины не было еще такого случая, когда человек, обладающий реальным президентским рейтингом и как минимум выходящий во второй тур, снял свою кандидатуру и пусть этому учится страна. Этот поступок дает нам моральное право говорить о том, как нужно управлять страной”, — констатировал Вадим Рабинович.

Украинские Национальные Новости

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