RAB-регулювання позитивно позначиться на приватизації в енергетиці – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. RAB-регулювання матиме позитивний вплив на приватизаційні процеси у енергетичній сфері. Про це під час форуму "Реформи під прицілом" сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"RAB-регулювання позитивно вплине на приватизаційні процеси в енергетиці", - сказав Гройсман.
При цьому він наголосив, що не виступає проти RAB-регулювання, але вимагає, щоб незалежний регулятор (НКРЕКП), обґрунтував та пояснив свої розрахунки, довівши їх справедливість.
Раніше УНН повідомляв, що Гройсман закликав Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг зменшити відсоткову ставку на запровадження RAB-тарифів.
Нагадаємо, за словами експерта у сфері енергетики Геннадія Рябцева, наслідки від запровадження RAB-тарифів будуть визначатися тим, які саме характеристики цього RAB-регулювання застосовуватимуться. Поки що, і на нові, і на старі активи встановлена однакова величина ставки прибутковості, що призведе до 25-30% зростання тарифів в промисловості. А це в свою чергу позначиться на собівартості товарів і послуг - ціни виростуть.