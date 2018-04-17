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RAB-регулирование положительно скажется на приватизации в энергетике - Гройсман

Киев • УНН

 • 8652 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. RAB-регулирование окажет положительное влияние на приватизационные процессы в энергетической сфере. Об этом в ходе форума “Реформы под прицелом” сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

RAB-регулирование положительно скажется на приватизации в энергетике - Гройсман

“RAB-регулирование положительно повлияет на приватизационные процессы в энергетике”, — сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что не выступает против RAB-регулирования, но требует, чтобы независимый регулятор (НКРЭКУ), обосновал и объяснил свои расчеты, доказав их справедливость.

Ранее УНН сообщал, что Гройсман призвал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уменьшить процентную ставку на внедрение RAB-тарифов.

Напомним, по словам эксперта в области енергетики Геннадия Рябцева, последствия от введения RAB-тарифов будут определяться тем, какие именно характеристики этого RAB-регулирование будут применяться. Пока, и на новые, и на старые активы установлена одинаковая величина ставки доходности, что приведет к 25-30% росту тарифов в промышленности. А это в свою очередь скажется на себестоимости товаров и услуг — цены вырастут.

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