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Р.Зозуля повернувся в "Бетіс" і пропустить другу частину сезону

Р.Зозуля повернувся в "Бетіс" і пропустить другу частину сезону

Київ • УНН

 • 11646 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Форвард збірної України Роман Зозуля повернувся до "Бетісу" зі складу "Райо Вальєкано" через небажання фанатів "Райо Вальєкано" бачити футболіста у команді, повідомляє УНН з посиланням на іспанське видання AS.

За словами спортивного директора "Бетіса" Мігеля Торресільї, українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.

"Перш за все – ми люди, тому вирішили подбати про цілісність та спокій Зозулі. Наразі він повертається в Севілью. До нас дійшли звістки про те, що у нього проблеми з радикальними групами, ми переговорили з "Райо" і дійшли згоди, що для користі гравця, який є нашим активом, краще повернутися до Севільї", - сказав М.Торресільї.

Також спортивний директор підтвердив, що Р.Зозуля не зможе виступати за "Бетіс" до літа, так як по ходу сезону він був зареєстрований в трьох клубах – "Дніпрі", "Бетісі" і "Райо Вальєкано".

Варто відзначити, що на першому тренуванні за "Райо Вальєкано" фанати клубу зустріли нашого співвітчизника банерами на кшталт "Вальєкас – не місце для нацистів".

Нагадаємо, що Р.Зозуля написав спеціального листа для уболівальників "джмелів" в якому йшлося щодо помилки іспанського журналіста, котрий не вірно зрозумів футболку нападника на якому був зображений герб України.

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