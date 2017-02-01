Р.Зозуля вернулся в "Бетис" и пропустит вторую часть сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Форвард сборной Украины Роман Зозуля вернулся в "Бетис" из состава "Райо Вальекано" из-за нежелания фанатов "Райо Вальекано" видеть футболиста в команде, сообщает УНН со ссылкой на испанское издание AS.
По словам спортивного директора "Бетиса" Мигеля Торресильи, украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
"Прежде всего - мы люди, поэтому решили позаботиться о целостности и покое Зозули. Сейчас он возвращается в Севилью. До нас дошли известия о том, что у него проблемы с радикальными группами, мы переговорили с "Райо" и решили, что для пользы игрока, который является нашим активом, лучше вернуться в Севилью", - сказал М.Торресильи.
Также спортивный директор подтвердил, что Р.Зозуля не сможет выступать за "Бетис" до лета, так как по ходу сезона он был зарегистрирован в трех клубах - "Днепре", "Бетисе" и "Райо Вальекано".
Стоит отметить, что на первой тренировке за "Райо Вальекано" фанаты клуба встретили нашего соотечественника баннерами типа "Вальекас - не место для нацистов".
Напомним, что Р.Зозуля написал специальное письмо для болельщиков "шмелей", в котором говорилось об ошибке испанского журналиста, который неверно понял футболку нападающего, на которой был изображен герб Украины.