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Р.Зозуля наблизився до переходу в ФК "Нью-Йорк Космос" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13784 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Нападаючий іспанського "Бетіса" і збірної України Роман Зозуля найближчим часом може перебратися в клуб із США, повідомляє УНН з посиланням на Estadio Deportivo.

Р.Зозуля наблизився до переходу в ФК "Нью-Йорк Космос" - ЗМІ

За повідомленням іспанського видання Р.Зозуля вже протягом 20 днів веде переговори із ФК "Нью-Йорк Космос".
"Нью-Йорк Космос" виступає в НАСЛ – друга за рангом ліга Північної Америки і після 5-ти турів посідає 4-те місце, маючи в активі 2 перемоги стільки ж нічиїх та одну поразку.

Примітно, що у складі клубу з Нью-Йорку виступає український форвард Євген Старіков, а також екс-форвард італійської "Парми", "Палермо", "Ювентуса", "Фіорентини" – 36-річний Амаурі.

Відзначимо, що ФІФА дозволив Р.Зозулі перейти в будь-який клуб з чемпіонату, який починається в 2017 році.

Нагадаємо, що нападник збірної України Р.Зозуля перейшов до мадридського "Райо Вальєкано" на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.

Окрім того, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, у зв’язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців.

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