Р.Зозуля приблизился к переходу в ФК "Нью-Йорк Космос" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Нападающий испанского "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля в ближайшее время может перебраться в клуб из США, сообщает УНН со ссылкой на Estadio Deportivo.
По сообщению испанского издания Р.Зозуля в течение 20 дней ведет переговоры с ФК "Нью-Йорк Космос".
"Нью-Йорк Космос" выступает в НАСЛ - вторая по рангу лига Северной Америки и после 5-ти туров занимает 4-е место, имея в активе 2 победы столько же ничьих и одно поражение.
Примечательно, что в составе клуба из Нью-Йорка выступает украинский форвард Евгений Стариков, а также экс-форвард итальянской "Пармы", "Палермо", "Ювентуса", "Фиорентины" - 36-летний Амаури.
Отметим, что ФИФА позволил Р.Зозуля перейти в любой клуб с чемпионата, который начинается в 2017 году.
Напомним, что нападающий сборной Украины Р.Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.
Кроме того, 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев.