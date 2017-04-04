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Р.Вейоніс: перегляд санкцій проти РФ можливий після виконання нею мінських угод

Р.Вейоніс: перегляд санкцій проти РФ можливий після виконання нею мінських угод

Київ • УНН

 • 12045 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перегляд введення санкцій проти РФ можливий лише після виконання нею мінських угод. Про це на брифінгу заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає кореспондент УНН.

"Ми продовжуватимемо підтримувати дипломатичні намагання в Нормандському форматі, а також тристоронні контактні групи, які впливають на те, щоб сприяти виконанню мінських домовленостей",- сказав Р.Вейоніс.

За його словами, рішення РФ про визнання виданих сепаратистами в Луганській і Донецькій областях документів протирічить мінським угодам і не сприяє вирішенню конфлікту.

"Тому ми вважаємо, що перегляд введення санкцій проти Росії можливий тільки тоді, коли будуть повністю виконані мінські домовленості",- сказав він.

За його словами це означає виведення військ і техніки з території України і відновлення її контролю над українсько-російським кордоном.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко та лідери ФРН і Франції підтвердили важливість імплементації мінських угод.

Українські Національні Новини

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