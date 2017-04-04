Р.Вейоніс: перегляд санкцій проти РФ можливий після виконання нею мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перегляд введення санкцій проти РФ можливий лише після виконання нею мінських угод. Про це на брифінгу заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуватимемо підтримувати дипломатичні намагання в Нормандському форматі, а також тристоронні контактні групи, які впливають на те, щоб сприяти виконанню мінських домовленостей",- сказав Р.Вейоніс.
За його словами, рішення РФ про визнання виданих сепаратистами в Луганській і Донецькій областях документів протирічить мінським угодам і не сприяє вирішенню конфлікту.
"Тому ми вважаємо, що перегляд введення санкцій проти Росії можливий тільки тоді, коли будуть повністю виконані мінські домовленості",- сказав він.
За його словами це означає виведення військ і техніки з території України і відновлення її контролю над українсько-російським кордоном.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та лідери ФРН і Франції підтвердили важливість імплементації мінських угод.