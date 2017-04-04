Р.Вейонис: просмотр санкций против РФ возможен после выполнения ею минских соглашений

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64697 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107973 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165693 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121595 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119652 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105318 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Вейонис: просмотр санкций против РФ возможен после выполнения ею минских соглашений

Р.Вейонис: просмотр санкций против РФ возможен после выполнения ею минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 12041 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пересмотр введение санкций против РФ возможен только после выполнения ею минских соглашений. Об этом на брифинге заявил президент Латвии Вейонис, передает корреспондент УНН.

"Мы будем продолжать поддерживать дипломатические попытки в нормандском формате, а также трехсторонние контакты, которые влияют на то, чтобы способствовать выполнению минских договоренностей", - сказал Р.Вейонис.

По его словам, решение РФ о признании выданных сепаратистам в Луганской и Донецкой областях документов противоречит минским соглашениям и не способствует решению конфликта.

"Поэтому мы считаем, что пересмотр введения санкций против России возможен только тогда, когда будут полностью выполнены минские договоренности", - сказал он.

По его словам это означает вывод войск и техники с территории Украины и восстановление ее контроля над украинской-российской границей.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность имплементации минских соглашений .

Украинские Национальные Новости

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