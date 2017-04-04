Р.Вейонис: просмотр санкций против РФ возможен после выполнения ею минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пересмотр введение санкций против РФ возможен только после выполнения ею минских соглашений. Об этом на брифинге заявил президент Латвии Вейонис, передает корреспондент УНН.
"Мы будем продолжать поддерживать дипломатические попытки в нормандском формате, а также трехсторонние контакты, которые влияют на то, чтобы способствовать выполнению минских договоренностей", - сказал Р.Вейонис.
По его словам, решение РФ о признании выданных сепаратистам в Луганской и Донецкой областях документов противоречит минским соглашениям и не способствует решению конфликта.
"Поэтому мы считаем, что пересмотр введения санкций против России возможен только тогда, когда будут полностью выполнены минские договоренности", - сказал он.
По его словам это означает вывод войск и техники с территории Украины и восстановление ее контроля над украинской-российской границей.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность имплементации минских соглашений .