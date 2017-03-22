Р.Тіллерсон закликав схвалити членство Чорногорії в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату США із закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У опублікованому листі 21 березня Р.Тіллерсон стверджує, що членство Чорногорії в оборонному альянсі підтримуватиме тіснішу інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку і стабільність на Балканах.
Державний секретар також заявив, що це “в інтересах Сполучених Штатів”.
Через заперечення з боку двох сенаторів-республіканців, Ренда Пола і Майка Лі, голосування в Сенаті було відкладено на кілька місяців.
Нині членство балканської країни в оборонному союзі підтримали 24 країни.
Як повідомляв УНН, Дж.Маккейн заявив, що сенатор Р.Пол працює “на мету В.Путіна”.