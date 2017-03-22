Р.Тиллерсон призвал принять членство Черногории в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить предложение о вступлении Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В опубликованном письме 21 марта Р.Тиллерсон утверждает, что членство Черногории в оборонном альянсе будет поддерживать более тесную интеграцию, демократические реформы, торговлю, безопасность и стабильность на Балканах.
Государственный секретарь заявил, что это "в интересах Соединенных Штатов".
Из-за возражений со стороны двух сенаторов-республиканцев, Рэнда Пола и Майка Ли, голосование в Сенате было отложено на несколько месяцев.
Сейчас членство балканской страны в оборонном союзе поддержали 24 страны.
Как сообщал УНН, Дж.Маккейн заявил, что сенатор Р.Пола работает "на цель Путина".