Р.Тиллерсон призвал принять членство Черногории в НАТО

В опубликованном письме 21 марта Р.Тиллерсон утверждает, что членство Черногории в оборонном альянсе будет поддерживать более тесную интеграцию, демократические реформы, торговлю, безопасность и стабильность на Балканах.

Государственный секретарь заявил, что это "в интересах Соединенных Штатов".

Из-за возражений со стороны двух сенаторов-республиканцев, Рэнда Пола и Майка Ли, голосование в Сенате было отложено на несколько месяцев.

Сейчас членство балканской страны в оборонном союзе поддержали 24 страны.

Как сообщал УНН, Дж.Маккейн заявил, что сенатор Р.Пола работает "на цель Путина".