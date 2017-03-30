Р.Рябошапка виступив за відставку своєї начальниці Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Член Національного агентства із запобігання корупції Руслан Рябошапка виступив за відставку Наталії Корчак з посади голови агентства і назвав цей крок єдиним шансом врятувати відомство. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Він заявив, що, за його спостереженнями, ніхто в НАЗК не буде писати заяви про відставку за результатами засідання уряду.
“„Перезавантаження“ Агентства потребуватиме досить тривалого часу, можливо навіть декількох місяців, протягом якого НАЗК буде недієздатним. Навряд чи це покращить роботу реєстру декларацій, чи підвищить ефективність їх перевірки.
З іншого боку, існуюча ситуація теж не може тривати далі — Агентство потребує швидких і кардинальних внутрішніх перемін”, — наголосив він.
Р.Рябошапка відзначив, що, на його думку, керівник НАЗК Наталія Корчак вичерпала свій потенціал на цій посаді.
“На мою думку, є очевидним, що керівник антикорупційного відомства вичерпала свій потенціал на цій посаді. Нездатність сформувати колектив однодумців всередині Агентства, відсутність належних комунікацій з колегами з інших державних органів, з громадянським суспільством, з іноземними партнерами, втрата контролю над внутрішніми процесами в Агентстві, призвели до напіврозвалу відомства”, — зазначив член НАЗК.
Він зазначив, що відставка Н.Корчак з посади є єдиним шансом врятувати відомство.
“Тому я вважаю, що за відсутності реальних та швидких механізмів „перезавантаження“ Національного агентства, єдиним шансом для того, щоб врятувати антикорупційне відомство є відставка Наталі Корчак з посади Голови Агентства”, — заявив Р.Рябошапка.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.