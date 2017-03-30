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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Рябошапка выступил за отставку своей начальницы Н.Корчак

Р.Рябошапка выступил за отставку своей начальницы Н.Корчак

Киев  •  УНН

 • 20670 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Член Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Рябошапка выступил за отставку Натальи Корчак с должности главы агентства и назвал этот шаг единственным шансом спасти ведомство. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Он заявил, что, по его наблюдениям, никто в НАПК не будет писать заявление об отставке по результатам заседания правительства.

""Перезагрузка" Агентства потребует достаточно длительного времени, возможно даже нескольких месяцев, в течение которого НАПК будет недееспособным. Вряд ли это улучшит работу реестра деклараций, повысит эффективность их проверки. С другой стороны, существующая ситуация тоже не может продолжаться - Агентство требует быстрых и кардинальных внутренних перемен", - подчеркнул он.

Р.Рябошапка отметил, что, по его мнению, руководитель НАПК Наталья Корчак исчерпала свой потенциал на этом посту.

"По моему мнению, очевидно, что руководитель антикоррупционного ведомства исчерпала свой потенциал на этом посту. Неспособность сформировать коллектив единомышленников внутри Агентства, отсутствие надлежащих коммуникаций с коллегами из других государственных органов, с гражданским обществом, с иностранными партнерами, потеря контроля над внутренними процессами в Агентстве, привели к полуразвалу ведомства", - отметил член НАПК.

Он заявил, что отставка Н.Корчак является единственным шансом спасти ведомство.

"Поэтому я считаю, что при отсутствии реальных и быстрых механизмов "перезагрузки" Национального агентства, единственным шансом для того, чтобы спасти антикоррупционное ведомство является отставка Натальи Корчак от должности Председателя Агентства", - заявил Р.Рябошапка.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов НАПК уйти в отставку.

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