Р.Рябошапка: участь НАЗК у проекті підтримки антикорупційних органів USAID "на паузі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Участь Національного агентства з питань запобігання корупції у проекті підтримки антикорупційних органів SACCI (програма USAID "Підтримка антикорупційних організацій-чемпіонів") та у проекті щодо судової реформі - "на паузі". Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook, коментуючи слова голова агентства Наталії Корчак щодо продовження співпраці з USAID, передає УНН.
"Голова НАЗК підтверджує, що співпраця з USAID продовжуватиметься тільки в рамках проекту щодо фінансування політичних партій. Це проект, який зареєстрований та реалізується. Участь НАЗК у проекті підтримки антикорупційних органів SACCI та у проекті щодо судової реформі "на паузі", - зазначив він.
Раніше Р.Рябошапка у Facebook повідомив про те, як відбувається співпраця НАЗК з USAID.
"Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав він.
Згодом Н.Корчак зазначила, що НАЗК продовжує співпрацю з USAID в частині політичних партій.
Нагадаємо, 23 березня ВР зобов’язала подавати електронні декларації осіб, які отримують кошти в рамках реалізації програм стосовно запобігання корупції.
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